"Давай на**й звідси": у Києві Шкіряка хотіли засунути в сміттєвий бак (відео)

Біля будівлі Вищого спеціалізованого суду Києва, де триває розгляд справи прикордонника Сергія Колмогорова, група невідомих людей спробувала побити радника голови МВС Зоряна Шкіряка. Відео конфлікту вже з'явилися в мережі.

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Шкіряка біля входу в будівлю суду оточив натовп. Після цього радника міністра почали штовхати, вигукуючи: "Нарешті, ми до тебе добралися".

Варто відзначити, що Шкіряк заявив, що повністю підтримує Колмогорова та вважає його невинним в даній ситуації.

Як повідомляв УНІАН, Колмогорова обвинувачують у вбивстві пасажирки автомобіля, обстріляного нарядом прикордонників на блокпосту в Маріуполі 9 вересня 2014 року. Того дня прикордонники побачили на березі Азовського моря автомобіль, який, як вони стверджують, подавав фарами сигнали в море.

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Прикордонники наказали водію зупинитися, але той не підкорився. Командир блокпоста наказав підлеглим стріляти. 9 прикордонників відкрили вогонь по авто, в якому перебувало подружжя з Маріуполя. Водій не постраждав, жінка загинула.

Приморський райсуд Маріуполя у листопаді 2016 року визнав винним у вбивстві жінки лише Колмогорова і засудив його до 13 років позбавлення волі.

Сьогодні, 6 листопада, Вищий спецсуд з розгляду цивільних і кримінальних справ розглядає касаційну скаргу на вирок Колмогорову. Адвокати просили закрити провадження у справі Колмогорова у зв’язку з недоведеністю вини та звільнити його в залі суду.