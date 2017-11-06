"Давай на**й звідси": у Києві Шкіряка хотіли засунути в сміттєвий бак (відео)
Шкіряка біля входу в будівлю суду оточив натовп, після чого радника міністра почали штовхати.
Біля будівлі Вищого спеціалізованого суду Києва, де триває розгляд справи прикордонника Сергія Колмогорова, група невідомих людей спробувала побити радника голови МВС Зоряна Шкіряка. Відео конфлікту вже з'явилися в мережі.
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Шкіряка біля входу в будівлю суду оточив натовп. Після цього радника міністра почали штовхати, вигукуючи: "Нарешті, ми до тебе добралися".
Варто відзначити, що Шкіряк заявив, що повністю підтримує Колмогорова та вважає його невинним в даній ситуації.
Як повідомляв УНІАН, Колмогорова обвинувачують у вбивстві пасажирки автомобіля, обстріляного нарядом прикордонників на блокпосту в Маріуполі 9 вересня 2014 року. Того дня прикордонники побачили на березі Азовського моря автомобіль, який, як вони стверджують, подавав фарами сигнали в море.
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Прикордонники наказали водію зупинитися, але той не підкорився. Командир блокпоста наказав підлеглим стріляти. 9 прикордонників відкрили вогонь по авто, в якому перебувало подружжя з Маріуполя. Водій не постраждав, жінка загинула.
Приморський райсуд Маріуполя у листопаді 2016 року визнав винним у вбивстві жінки лише Колмогорова і засудив його до 13 років позбавлення волі.
Сьогодні, 6 листопада, Вищий спецсуд з розгляду цивільних і кримінальних справ розглядає касаційну скаргу на вирок Колмогорову. Адвокати просили закрити провадження у справі Колмогорова у зв’язку з недоведеністю вини та звільнити його в залі суду.