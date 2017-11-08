УКРОП підтримує зміни до виборчого законодавства

Провладні фракції у Верховній Раді не сподівалися на ухвалення в першому читанні проекту виборчого кодексу № 3112-1. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook написав голова політради УКРОПу, народний депутат Тарас Батенко.

«У депутатів провладних фракцій був шок, адже вони не сподівалися на результативне голосування. Фактично свої голоси віддала майже вся прогресивна, демократична частина парламенту», – зазначив він.

Водночас нардеп додав, що УКРОП підтримує відповідні зміни до виборчого законодавства.

«Це важливий інструмент для початку зміни системи, яку до кінця не зміг зламати жоден Майдан. І УКРОП разом з іншими демократичними партіями за це боротиметься!» – наголосив Тарас Батенко.

Представник УКРОПу також пояснив, що проект виборчого кодексу передбачає відмову від принципу купівлі-продажу округів та можливість голосувати за конкретного кандидата, а не за кота в мішку. До того ж документ отримав схвальні відгуки Венеціанської комісії та Ради Європи.

Водночас Тарас Батенко наголосив, що скасування мажоритарної системи й запровадження відкритих списків – це те, чого прагне більшість громадянського суспільства. Та ближче до вечора представники влади оговталися й через піарників знайшли у виборчому кодексі «руку Москви» та федералізацію. Улюблене тавро використали навіть попри те, що серед авторів кодексу – Голова парламенту Андрій Парубій.

Нагадаємо, що документ, який пропонує проводити вибори до Верховної Ради за пропорційною системою з відкритими списками, підтримали 226 депутатів.