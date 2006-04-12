”Нафтогаз” можуть розділити й продати

Міністерство економіки України запропонувало реструктуризувати національну акціонерну компанію (НАК) "Нафтогаз України". Як пише "Комерсант-Україна", така пропозиція пролунала від керівника Мінекономіки Арсенія Яценюка на засіданні урядового комітету.

Яценюк, зокрема, запропонував розділити "Нафтогаз" на дві компанії: газову і нафтову, а також розглянути можливість корпоратизації та подальшої приватизації газової монополії. За розділенням НАК, згідно з планами Яценюка, відбудуться реформування і лібералізація ринку природного газу.

"Якщо "Нафтогаз" не може працювати прибутково, можливо його справді варто реформувати, - заявив "Комерсантові" високопоставлений працівник департаменту нафтової і газової промисловості Мінпаливенерго.- Тому що на сьогодні компанія монополізувала весь видобуток, продаж і транспортування газу на Україні. Після реструктуризації буде одна державна компанія, яка видобуватиме газ, а продажем імпортного палива можуть зайнятися безліч трейдерів".

За підсумками засідання урядового комітету Мінпаливенерго було доручено протягом двох місяців "розробити стратегію реформування і лібералізації газового ринку", в якій має бути визначена і перспектива подальшого реформування "Нафтогаза".

Сьогодні схема поліпшення фінансового стану НАК представлена на засіданні Кабінету Міністрів України. Пошуком коштів для погашення боргу "Нафтобазу” займатимуться Мінекономіки і сама НАК. При цьому джерело в "Нафтогазі" зазначило що, ймовірно, компанія візьме черговий кредит у Deutsche Bank, перед яким у компанії існує заборгованість у 400 мільйонів доларів. Загальна кредиторська заборгованість "Нафтогазу" перевищує 820 мільйонів.

Лента.ру