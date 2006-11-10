З’їзд НСНУ має прийняти рішення про опозиційність і обрати нове керівництво

Голова виконкому партії “Народний Союз “Наша Україна” Микола КАТЕРИНЧУК переконаний, що другий етап з’їзду НСНУ, який відбудеться завтра, має прийняти рішення про опозиційність і визначити напрямки опозиційної діяльності.

Про це М.КАТЕРИНЧУК заявив в інтерв’ю УНІАН.

Крім того, він зазначив, що очікує від з’їзду відвертої дискусії. “По-перше, ми маємо викрити причини – чому партія перебуває в кризовому становищі. По-друге, визначити шляхи виходу з цієї кризи”, - сказав М.КАТЕРИНЧУК.

Також, наголосив політик, на з’їзді треба ухвалити рішення щодо зміни керівництва партії, визнати помилки, привести до керівництва партії нових людей – з новими ідеями та новими підходами, і головне, щоб ідеологічна частина партії отримала перемогу.

“У будь-якій демократичній партії, якщо керівництво партії не впоралося із поставленими завданнями, воно має йти у відставку. Принаймні заявити про таку відставку”, - зазначив М.КАТЕРИНЧУК.

За його словами, та модель управління, яка є в партії, не дає можливості приймати рішення, що відбивають інтереси й вимоги суспільства щодо політичної діяльності НСНУ. “Нам потрібно змінюватися. Для цього пропонується внести кардинальні зміни до статуту щодо формування керівних органів партії через таємне голосування, щодо обсягу повноважень, які делегуватимуться керівним органам. Щоб з’їзд був керівним органом партії, на якому мають ухвалюватися основні рішення, у тому числі й щодо складу президії”, - сказав М.КАТЕРИНЧУК.