Порошенко скоро підпише закон про судову реформу – представник президента у ВР

Найближчим часом президентом України Петром Порошенком буде підписаний закон щодо проведення судової реформи – «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів» (№ 6232).

Про це представник президента у Верховній Раді України Ірина Луценко сказала на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту.

«Найближчим часом буде підписаний закон про зміни до кодексів як частина судової реформи», - зазначила вона.

Також Луценко передала депутатам прохання президента підтримати внесення змін до Митного та Бюджетного кодексів (законопроекти № 6233 і № 5425).

Як повідомляв УНІАН, 3 жовтня Верховна Рада ухвалила президентський законопроект про внесення змін до Господарського і Цивільного процесуальних кодексів України, Кодексу адміністративного судочинства та інших законодавчих актів (№ 6232).

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Того ж дня перед голосуванням за проект закону в цілому депутати пакетом ухвалили десятки непідтриманих раніше поправок без обговорення.

Серед інших під час ухвалення закону було враховано поправку депутата від Радикальної партії Андрія Лозового щодо обмеження строків досудового розслідування.

Начальник Департаменту спецрозслідувань Головного слідчого управління Генпрокуратури України Сергій Горбатюк заявляв, що поправка до Кримінального процесуального кодексу, подана Лозовим, призведе до закриття кримінальних проваджень проти високопосадовців та вбивць.

Заступник генерального прокурора – головний військовий прокурор Анатолій Матіос закликав голову ВР Андрія Парубія не підписувати цей закон, оскільки, за його словами, внесені до КПК зміни «зруйнують слідство» та обмежать права громадян.

У Національному антикорупційному бюро також закликали Порошенка ветувати ухвалені зміни до КПК, які, на думку НАБУ, паралізують роботу органів досудового розслідування.

31 жовтня голова Верховної Ради України Андрій Парубій передав закон на підпис Порошенку.