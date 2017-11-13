Протокол про адмінправопорушення щодо Ситника направили до суду

Національне агентство з питань запобігання корупції України направило до суду протокол про адміністративне правопорушення щодо директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника.

Про це повідомляє прес-служба НАЗК.

«На позачерговому засіданні Національного агентства з питань запобігання корупції було прийнято рішення про направлення до суду протоколу про адміністративне правопорушення щодо директора НАБУ Артема Ситника», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 13 листопада, Ситник ознайомився з протоколом про адміністративне правопорушення, яке склало Національне агентство з питань запобігання корупції.

Зазначається, що Ситник не виконав вимоги НАЗК та надав з порушенням встановленого законом строку запитувані у листі НАЗК копії документів та інформацію, а також надав їх не у повному обсязі.

За версію НАЗК, таким чином Ситник вчинив адміністративне правопорушення, що посягає на встановлений порядок управління.

Раніше у відомстві нагадали, що невиконання вимог (приписів) щодо усунення порушень законодавства про запобігання і протидію корупції, ненадання інформації, документів, а також порушення встановлених законодавством строків їх надання, надання завідомо недостовірної інформації або не у повному обсязі тягнуть за собою накладення штрафу від 100 до 250 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Ситник заявляв, що 30 жовтня детективи НАБУ викликали голову НАЗК Корчак на допит як свідка в одному з кримінальних проваджень, а тому, на його думку, вона не могла розглядати будь-які питання щодо діяльності НАБУ і його працівників.