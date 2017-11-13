Правопорушення Ситника: очільник НАБУ ознайомився із протоколом

Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник ознайомився з протоколом про адміністративне правопорушення, яке склало Національне агентство з питань запобігання корупції.

Про це повідомляє прес-служба НАЗК.

"Сьогодні директор Національного антикорупційного бюро на запрошення Національного агентства з питань запобігання корупції ознайомився з протоколом про адміністративне правопорушення", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що Ситник не виконав вимоги НАЗК та надав з порушенням встановленого законом строку запитувані у листі НАЗК копії документів та інформацію, а також надав їх не у повному обсязі.

За версію НАЗК, таким чином Ситник вчинив адміністративне правопорушення, що посягає на встановлений порядок управління.

Як повідомляв УНІАН, 8 листопада НАЗК запросило Ситника прийти 13 листопада та надати пояснення щодо невиконання вимог Нацагентства. На думку відомства, він необґрунтовано відмовився надати запитувану інформацію та документи, що є ознакою адміністративного правопорушення.

У НАЗК нагадали, що невиконання вимог (приписів) щодо усунення порушень законодавства про запобігання і протидію корупції, ненадання інформації, документів, а також порушення встановлених законодавством строків їх надання, надання завідомо недостовірної інформації або не у повному обсязі тягнуть за собою накладення штрафу від 100 до 250 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Того ж дня Ситник спростував інформацію про ненадання інформації НАЗК і наголосив, що вимога НАЗК прийти в агентство для надання пояснень щодо ненадання інформації не підлягає виконанню, бо суперечить законодавству.

Водночас Ситник повідомив, що 30 жовтня детективи НАБУ викликали голову НАЗК Наталію Корчак на допит як свідка в одному з кримінальних проваджень, а тому, на думку Ситника, вона не могла розглядати будь-які питання щодо діяльності НАБУ і його працівників.