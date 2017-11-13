Дерев’янко заявляє, що йому закидають несплату податків на суму понад 60 мільйонів гривень

Позафракційний народний депутат України Юрій Дерев'янко заявляє, що йому закидають несплату податків на суму понад 60 млн грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив у коментарі журналістам після завершення допиту в Генеральній прокуратурі.

«Я отримав акт Державної фіскальної служби, в якому податкова написала про те, що документальною позаплановою перевіркою встановлено порушення фізичною особою-платником податків Юрієм Дерев’янком заниження загального річного оподаткованого доходу за 2015 рік на суму 288 млн 954 тис. 514 грн 90 коп, внаслідок чого занижено податкове зобов'язання з податку на доходи фізичних осіб на суму 57 млн 751 тис., а також ще й військового збору - близько 4 млн 332 тис. грн», - зазначив депутат.

При цьому, наголошує Дерев’янко, загальна сума доходів, які він і вся його родина отримали у 2015 році, не перевищує 500 тис. грн.

«Я запитав: звідки ви взяли цю цифру? Вони сказали, що вони написали цю цифру правильно, тому що вони взяли мої активи, які в мене є, бо вважають, що це мої доходи, отримані у 2015 році. І що це вони цифри взяли з моєї електронної декларації», - сказав депутат.

За словами Дерев’янка, йому було запропоновано підписати відповідний акт, але він відмовився, оскільки вбачає в цьому акті та відповідних діях «службовий злочин, який мені поки що не відомо, під чиїм тиском чиниться».

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«Очевидно, що це службовий злочин для того, щоб скласти такі неправдиві документи, і для того, щоб ці документи пред'явити мені і, в тому числі, в Генеральну прокуратуру від фахівців з податкової служби», - переконаний політик.

Він також повідомив, що писатиме заперечення на цей акт, які розглядатимуть у податкових органах.

У цій справі, додав депутат, він проходить як свідок. Слідчий йому пояснив, що свідком депутат є через те, що в разі, якщо він захоче сплатити податки, то після сплати справу буде закрито.

Відповідну кримінальну справу, зауважив Дерев’янко, порушено за заявою народного депутата від «Блоку Петра Порошенка» Івана Вінника та Херсонської громадської організації «Міст». Він пояснив, що ці заяви надійшли до ГПУ «на другий день після перетину кордону із Саакашвілі».

Депутат також зазначив, що на подачу заперечень його сторона має п’ять робочих днів, а розглянути їх мають протягом наступних трьох робочих днів, тому він прогнозує, що подальші дії в справі відбуватимуться наступного тижня.

Як повідомляв УНІАН, Генеральна прокуратура викликала позафракційного народного депутата Дерев'янка на допит 13 листопада.

«Відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 КПК України, народному депутату України Дерев’янку Ю.Б. необхідно прибути 13 листопада 2017 року о 13.00 до Управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України в кабінет № 215 за адресою: вул. Борисоглібська, 18, в м. Києві для участі у допиті в якості свідка у кримінальному провадженні №42017000000002898", - йшлося у повістці, опублікованій на сайті ГПУ.

За словами прес-секретаря генпрокурора Лариси Сарган, Дерев'янка викликають у справі щодо «ухилення від сплати податку».