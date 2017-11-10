Генпрокуратура викликала на допит соратника Саакашвілі нардепа Дерев'янка

Генеральна прокуратура України викликала народного депутата Юрія Дерев'янка на допит 13 листопада. Відповідна повістка опублікована на сайті Генпрокуратури.

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"Відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 КПК України, народному депутату України Дерев’янку Ю.Б. необхідно прибути 13 листопада 2017 року о 13.00 до Управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України в кабінет № 215 за адресою: вул. Борисоглібська, 18, в м. Києві для участі у допиті в якості свідка у кримінальному провадженні №42017000000002898", - йдеться у документі.

Як повідомила в коментарі УНІАН прес-секретар генерального прокурора Лариса Сарган, Дерев'янка викликають у справі "ухилення від сплати податку".

Як повідомлялося раніше, Дерев'янко був одним із нардепів, що брали участь у мітингу під Верховною Радою 17 жовтня з вимогою створення Антикорупційного суду. Згодом нардеп Сергій Лещенко повідомив, що в апараті президента України Петра Порошенка погодилися на зустріч глави держави з Лещенком та депутатами Мустафою Найємом та Світланою Заліщук, але відмовилися прийняти їх разом із Дерев'янком та Юрієм Левченком.

7 листопада Дерев'янка висміяли у соцмережах. Міхеіл Саакашвілі на своїй сторінці у Facebook написав: "В намет прийшов Юрій Дерев'янко і розповідає як вони дотиснули виборчий кодекс у першому читанні". Водночас, на сайті Верховної Ради даний нардеп не зазначений у списку тих, хто голосував за відповідний законопроект.