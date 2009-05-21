У Київоблраді заперечують, що просили собі Пустовойтенка в губернатори

Депутатська група в Київській обласній раді “За чисту Київщину” спростовує інформацію про клопотання Київоблради до Кабінету міністрів про призначення Валерія ПУСТОВОЙТЕНКА головою Київської обласної державної адміністрації.

Про це йдеться в заяві депутатської групи, переданій УНІАН.

У заяві йдеться про те, що Київоблрада у встановленій чинним законодавством формі не розглядала це питання. Через це група закликає голову Київської облради Володимира МАЙБОЖЕНКА скликати позачергову сесію облради з метою розгляду можливості клопотання до Кабміну про призначення В.ПУСТОВОЙТЕНКА головою Київської ОДА.

Як повідомляв УНІАН, 20 травня уряд вніс Президенту Україну Віктору ЮЩЕНКУ два подання: про звільнення Віри УЛЬЯНЧЕНКО з посади голови Київської обласної державної адміністрації у зв`язку з її призначенням главою Секретаріату Президента, а також про призначення В.ПУСТОВОЙТЕНКА головою Київської облдержадміністрації.

Як повідомив міністр Кабінету міністрів Петро КРУПКО, кандидатура В.ПУСТОВОЙТЕНКА на посаду голови Київської ОДА була рекомендована обласною радою.

19 травня В.ЮЩЕНКО підписав указ про призначення на посаду глави Секретаріату Президента Віри УЛЬЯНЧЕНКО. Сьогодні, 21 травня, Президент звільнив її з посади голови Київської обласної державної адміністрації.