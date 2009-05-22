Медведєв сумнівається, що Україна зможе заплатити за газ

Росія сумнівається в можливості України заплатити більш як 4 мільярди доларів за закачування 19,5 мільярда кубометрів газу до підземних сховищ.

Про це, як передає РІА «Новости», заявив президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ.

«Зараз потрібно поставити і закачати до підземних сховищ чималий обсяг у районі 19,5 мільярда. Це коштує понад 4 мільярди доларів. Якщо у української сторони є гроші, ну й прекрасно, проте у нас є сумніви з приводу платоспроможності України", - сказав глава російської держави на прес-конференції в п`ятницю за підсумками саміту Росія-ЄС. Відповідаючи на запитання журналіста, чи дасть Росія запевнення в безперебійності постачань газу до Європи, президент РФ сказав: "Ніяких запевнень РФ не давала і давати не буде. Заради чого це? На нашому боці жодних проблем немає, у нас все гаразд і з газом і щодо виконання наших обов`язків. Запевнення нехай дає той, хто зобов`язаний платити за газ".