Королевська пропонує узятися за тих, хто живе за рахунок хабарів

Україні необхідно синхронізувати посилення антикорупційного законодавства з ухваленням закону про лобізм, вважає народний депутат України від фракції БЮТ, голова Комітету Верховної Ради України з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі комітету, за словами депутата, якщо держава хоче вивести ринок лобістських послуг з тіні і поповнити бюджет за рахунок продажу ліцензій і податків, «необхідно вживати заходи із запобігання роботі нелегальних лобістів».

Створення цивілізованого ринку лобізму в Україні, упевнена голова комітету, неможливе без посилення заходів стосовно «урядовців, які живуть за рахунок хабарів, що одержують за "вирішення питань". "Тому необхідно одночасно посилювати покарання за неформальну "допомогу" бізнесу в лобіюванні і паралельно створювати умови для легальної роботи лобістських компаній", - зазначила вона.

Н.КОРОЛЕВСЬКА підкреслила, що без таких заходів навіть найпрогресивніший закон про лобістську діяльність не працюватиме, у той час, як «чорний ринок» цих послуг процвітатиме.

Нагадаємо, раніше Н.КОРОЛЕВСЬКА заявляла, що в експертній раді при комітеті розробляють законопроект про лобізм. На її думку, лобізм у країні має бути цивілізованим і легальним.