Путін, не зважаючи на ризик, пропонує Тимошенко дуже великий аванс

Росія пропонує Україні здійснити авансові платежі за транзит російського газу через її територію на строк до п`яти років - для оплати Києвом газу, необхідного для закачування в українські ПСГ, заявив у п`ятницю прем`єр РФ Володимир Путін. "Йдеться про можливість оплати в рахунок майбутнього транзиту нашого газу європейським споживачам через територію України. Термін великий - до п`яти років", - сказав Путін після закінчення переговорів з прем`єр-міністром України Юлією Тимошенко. "Ризики для Росії дуже великі. Зважаючи на майбутні президентські вибори в Україні і все, що пов`язане з можливою реорганізацією газотранспортних структур України", - додав Путін.

РІА Новости