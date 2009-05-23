Тимошенко: сьогодні я проводжу найважливішу нараду в своєму житті

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що політики не виконують своїх передвиборчих обіцянок щодо розвитку сільських територій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні на нараді з головами сільських та селищних рад з питань соціально-економічного розвитку сільських населених пунктів.

„Я пройшла багато виборів, немало всіляких перегонів. Я пам’ятаю, що кожен кандидат в депутати, кожен кандидат в Президенти, кожен кандидат на урядовця та прем’єр-міністра починає з того, є така сакраментальна фраза – село гине. Закінчились вибори, і вся турбота про село закінчується тим, що чиновники, а іноді й інші посадовці отримують один гектар землі на власну дачу з басейном, площадку для барбекю. І на цьому вся турбота про село закінчується. Я хочу змінити ці погані тенденції”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем’єр-міністр вважає, що сьогодні у Києві проходить найважливіша нарада у її політичному житті. „За два періоди мого прем’єрства сьогодні я проводжу найважливішу нараду в своєму житті. І хочу, щоб також і для вас за результатами, за підсумками, за відчуттям людей щось змінилось, щоб для вас ця нарада також стала найголовнішою. І, крім того, вперше в історії України ми зібрали тут більше 10 тисяч голів сільських та селищних рад. Такого ніколи не було. Якщо пожартувати, то, можливо, ця нарада є найбільш значущою подією з 1861 року, з моменту скасування кріпацтва”, - додала глава уряду.