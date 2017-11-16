ГПУ порушила кримінальне провадження проти Ситника - ЗМІ

Генпрокуратура порушила кримінальне провадження проти директора НАБУ Артема Ситника через ймовірне розголошення даних слідства. Про це пише Українська правда з посиланням на джерела в ГПУ.

Як повідомили співрозмовники, Ситника можуть уже у п‘ятницю, 17 листопада викликати на допит.

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Щоправда самого директора НАБУ в Україні наразі немає. За даними УП, Ситник перебуває у відрядженні у Португалії.

ГПУ порушила кримінальне провадження на підставі опублікованого в інтернеті аудіо-запису, де людина з голосом, схожим на Ситника, розповідає журналістам деталі деяких резонансних справ.

У середу на засіданні антикорупційного комітету Ради депутат Антон Геращенко закликав ГПУ відкрити справу і перевірити цей запис.

За даними видання Insider, кримінальне провадження порушили на основі заяви народного депутата від "Народного фронту", члена парламентського комітету з питань європейської інтеграції, волонтерки АТО Олени Масоріної. До парламенту вона була обрана по загальнодержавному багатомандатному округу, №52 у списку. До роботи у Верховній Раді вона була заступником голови правління благодійного фонду допомоги армії "Волонтерська сотня "Україна-Світ".

Ситнику інкримінують статтю 328 (розголошення даних, що становлять державну таємницю), покарання за яку, залежно від тяжкості спричинених наслідків, передбачає позбавлення волі на термін 2-5 або 5-8 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.