Саакашвілі заявив про готовність очолити новий уряд

Екс-президент Грузії, лідер "Руху нових сил" Міхеїл Саакашвілі заявив, що Україні потрібна нова влада і новий уряд, який він готовий очолити. Про це Саакашвілі заявив на віче, яке відбулося 19 листопада на площі Конституції у ВР, передає "Українська правда".

"Україні потрібна нова влада, створення нового уряду, мають разом створити їх, я готовий робити це разом з вами. Повинні знайти нових людей для нового уряду ... Я готовий разом з вами очолити цей процес і готовий очолити цей уряд, якщо потрібно", - заявив Саакашвілі.

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"3 грудня - початок "народного імпічменту". ... Ми створили інформаційні центри в кожному регіоні України. ... 3 грудня - "годину ікс", для нас, для них і для країни. Я буду їздити по країні, піднімати людей , без провокацій, мирно і спокійно, обґрунтовано, з конкретним планом і кандидатами на конкретні посади, - зазначив лідер "РНС".

"До 3 грудня ми чекаємо, якщо влада не виконує наших вимог, ми оголошуємо "народний імпічмент", - додав Саакашвілі.

Участь у заході беруть кілька сотень чоловік, площа перед ВР заповнена. Зі сцени виступали активісти "РНС", народні депутати Сергій Лещенко та Юрій Дерев'янко та ін

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