Соціолог назвала причини провалу "Міхо-Майдану"

Відомий соціолог, директор Фонду "Демократичні ініціативи" Ірина Бекешкіна вважає, що українці не підтримали акцію під Верховною Радою— "Міхо-Майдан", оскільки не вірять політикам, які очолили її. Про це експерт розповіла під час чату на "Главреді".

На думку гості, деякі психологічні особливості колишнього президента Грузії, екс-голови Одеської ОДА Міхеїла Саакашвілі, зокрема, схильність до істерик, відлякують людей.

"Люди бояться насильства, а деякі дії протестувальників, принаймні в перші дні, давали підстави для таких побоювань", — підкреслила співрозмовниця.

"... в нашому останньому опитуванні ми поцікавилися, чи підтримується ця акція людьми: 20% підтримують, ще 20% — підтримують..., але не дії протестувальників. Як бачимо, це досить значна частина людей", — додала соціолог.

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Аналітик заявила, що люди не вірять політикам, тому зараз дуже важко уявити якісь масові акції, які виведуть на вулиці, власне, політики. "Якщо влада поводитиметься розважливо, не вдаючись до насильства, яке може збурити людей, то намети можуть стояти під Радою нескінченно", — вважає директор.

"Владі простіше сказати, що критика дій влади є "рукою Москви", ніж визнати свої помилки і дійсно робити потрібні перетворення в суспільстві. Разом з тим, не можна забувати про те, що відповідні служби Кремля працюють, і якась частка правди в цьому є", — сказала Бекешкіна.

"І, чесно кажучи, певна стриманість деяких експертів в критиці влади пояснюється не якимось "порохоботством", а тим, що вони бояться розхитати соціальну та політичну ситуацію в суспільстві", — стверджує вона.

Раніше повідомлялося, що під Радою зняли посилену охорону через незначну кількість мітингувальників.

Як відомо, з 17 жовтня біля будівлі Верховної Ради відбувається акція, учасники якої вимагають скасувати депутатську недоторканність, внести зміни у виборче законодавство, а також створити Антикорупційний суд. Пізніше вони також зажадали прийняти закон про імпічмент президента.

Активісти встановили наметове містечко, зокрема, і на проїжджій частині вулиці Грушевського. Після цього кілька разів виникали зіткнення між поліцією і мітингувальниками.