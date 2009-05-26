Нардеп від фракції НУ-НС Юрій Кармазін вважає, що в Україні свободи слова більше, ніж у Росії та США разом узятих. Але водночас виявилося, що він узагалі не знає про існування заборони уряду державним структурам виконавчої влади надавати будь-яку економічну інформацію будь-кому, крім Державного комітету статистики. Необізнаність нардепа з’ясувалася під час прямого ефіру програми “Шустер live” на ТРК Україна.

“По-перше, свобода слова в Україні є. По-друге, це дійсно те завоювання, яке сталося після приходу до влади Віктора Андрійовича Ющенка. По-третє, те, що хтось з уряду заборонив комусь одержувати якусь інформацію або давати, – це є порушення Конституції... Якщо таке є...” – засумнівався нардеп та додав: “Я, наприклад, такого ще не знаю”.

До цього Кармазін додав, що така заборона є беззаперечним порушенням одразу кількох законів України. “Кількох законів буквально, які стосуються діяльності й висвітлення програм. Тому я думаю, що це несерйозно”, - зробив висновок нардеп.

До цього Кармазин додав: “я стверджую, що в нас свободи слова більше, ніж у Росії і в Сполучених Штатах Америки, разом взятих. У нас краща свобода слова”.