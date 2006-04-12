Зварич прокоментує процес створення коаліції. Брифінг в прес-центрі ”Нашої України”

Сьогодні о 19.00 в прес-центрі "Нашої України" відбудеться брифінг керівника юридичного департаменту "Нашої України" Роман ЗВАРИЧА за підсумками засідання робочої групи по створенню коаліції в майбутньому парламенті.

Як повідомили УНІАН у прес-службі “Нашої України”, брифінг відбудеться за адресою: вул. Спаська, 37.