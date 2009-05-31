Клюєв прогнозує скандальні виходи з лав Партії регіонів

"Регіонал" Андрій Клюєв прогнозує, що найближчим часом з Партії регіонів вийде ще декілька її членів.

"У Партії регіонів, як і в будь-якій іншій політичній силі, періодично відбувається ротація кадрів. Деякі люди як приходять, так і йдуть - і нічого страшного не відбувається. Думаю, що партія тільки зміцніє, якщо ми ще з десяток осіб з неї попросимо", - сказав Клюєв в інтерв`ю "Киевскому телеграфу".

При цьому він зазначив, що "нічого страшного в цьому немає" і про розкол партії не йдеться.

"Думаю, найближчим часом ще декілька осіб вийдуть з лав нашої партії, і не виключено, що будуть намагатися піти зі скандалом. Але це буде їхній власний скандал в силу особливостей характеру або "особливих завдань ззовні". Для партії подібного роду ексцеси не відчутні", - сказав Клюєв.

Він також зазначив, що "політичним конкурентам Партії регіонів вигідно вбити клин між Януковичем, Ахметовим, Клюєвим, Рибаком, Азаровим", щоб в партії "почалися реальні неприємності та відбувся справжній розкол".

"Ми це проходили у 2005 році: цілі групи політтехнологів працювали над тим, як "посварити всіх зі всіма", щоб розірвати партію на частини. Але ми все це бачимо і знаємо про подібні плани. Тому у політтехнологів нічого й не виходить", - зазначив Клюєв.

Коментуючи заяву колишнього члена Партії регіонів Інни Богословської про її намір балотуватися в президенти, Клюєв сказав, що вона не стала для нього несподіванкою.

"Це - технічні кандидати, і в них немає жодних шансів стати главою держави. Їхнє завдання - спробувати знизити рейтинг лідера Партії регіонів Віктора Януковича. Думаю, вони стануть критикувати і Юлію Тимошенко. Я точно знаю, у чиїй грі і кому це буде підтримкою", - сказав він.

На питання, чи правда, що новий глава секретаріату президента Віра Ульянченко тісно пов`язана з Партією регіонів, Клюєв відповів:

"У мене особисто з Вірою Іванівною давні, добрі стосунки. Але це не означає, що і в політиці у нас теж гармонія. Віра Іванівна - людина досвідчена, комунікабельна, приємна в спілкуванні жінка. Але говорити про те, що у нас якісь однакові політичні цілі, не можна. Подібного ніколи не було і немає".

Говорячи про можливу співпрацю Партії регіонів з "Єдиним центром", Клюєв зазначив:

"У Віктора Балоги є партія "Єдиний центр", близько 10 депутатів парламенту, до яких ми періодично, коли треба ухвалювати потрібні країні законопроекти, звертаємося за допомогою. Ось така співпраця можлива. Чому ні?".

Українська правда