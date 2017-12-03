У Херсоні націоналісти закидали яйцями соратника Медведчука
Противникам Невінчанного не вдалося зірвати захід за його участю, зате вдалося нанести йому кілька ударів та поцілити яйцями на вулиці.
Кілька десятків молодих людей 2 грудня намагалися зірвати захід за участю депутата Миколаївської обласної ради Максима Невінчанного у Херсоні, передає Depo.Запоріжжя. Він відомий своїми проросійськими поглядами та очолює миколаївське обласне відділення організації Віктора Медведчука "Український вибір".
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Невінчанний вів лекцію "Я-політик" у "Школі політичної освіти". його виступу спробували завадити націоналісти - за попередньою інформацією, місцеві та миколаївські.
Прорватися до приміщення їм не вдалося - вхід охороняла поліція. Коли Невінчанний виходив з будівлі, активістам вдалося кілька разів вдарити його та закидати яйцями. Торік у Запоріжжі активісти кілька разів зривали заходи "Українського вибору".
Як повідомляв УНІАН, нещодавно "Схеми" показали сюжет про Медведчука, під час зйомки якого охоронці напали на журналістів.