Тимошенко нагадали, що Янукович «крав гроші зі швидкістю $60 на секунду»

У громадському русі „За Україну!” вважають, що Блок Юлії Тимошенко і Партія регіонів у разі створення коаліції узурпують владу.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві громадського руху „За Україну!”.

“Розтоптавши довіру виборців, політико-бізнесові клани на чолі з ЯНУКОВИЧЕМ і ТИМОШЕНКО увійшли в змову, мета якої - позбавити український народ будь-якого впливу на ситуацію у власній країні, а саму Україну знову повернути до становища московської провінції.

Два клани, що контролюють 3/4 депутатів Верховної Ради, досягли згоди про утворення спільної більшості. Через ревізію Конституції змовники хочуть розділити всю владу й багатства країни і закріпити олігархічну систему правління”, - переконані у русі “За Україну!”.

Крім того, в громадській організації вважають, що “ТИМОШЕНКО і ЯНУКОВИЧ під патронатом своїх кремлівських кураторів прагнуть скасувати всенародні вибори Президента України. За їхнім задумом, Президента обиратиме Верховна Рада, і цим президентом стане Віктор ЯНУКОВИЧ. В обмін на це Юлія ТИМОШЕНКО залишиться прем’єром, замінивши останніх кваліфікованих і патріотичних міністрів на представників Партії регіонів. Щоб пом’якшити обурення власних виборців, БЮТ та Партія регіонів прагнуть шляхом торгівлі посадами втягнути в новоявлену коаліцію треті фракції, які слугуватимуть прикриттям змови й створюватимуть враження „об’єднання заради стабільності”.

У заяві зазначається, що “укладаючи таємні угоди з ЯНУКОВИЧЕМ, ТИМОШЕНКО „забула” свої слова про те, що „уряд ЯНУКОВИЧА крав гроші зі швидкістю 60 доларів на секунду”. ЯНУКОВИЧ так само швидко „забув” свої публічні обіцянки ніколи не допустити виборів Президента в Верховній Раді. Лідер “регіоналів” уже готовий на багато років залишити біля керма уряду людину, яку він щойно називав „безвідповідальною популісткою” і звинувачував у розвалі української економіки. Сьогодні вся країна бачить, що словам ТИМОШЕНКО і ЯНУКОВИЧА – гріш ціна: заради керівних крісел вони обоє готові зрадити навіть власних виборців”.

Крім того, в громадському русі вважають, що для того, аби уникнути відповідальності перед громадянами, “БЮТ і Партія регіонів хочуть позбавити український народ права обирати не лише Президента, але й парламент та місцеві органи влади, відклавши парламентські та місцеві вибори на 2014 рік. Зрозуміло, що після їхнього п’ятирічного панування про будь-яку демократію і про вільні вибори можна буде забути на багато років”.

На переконання членів руху, у зв’язку з цим ніколи за роки незалежності Україна не перебувала у більшій небезпеці.

“Адже ТИМОШЕНКО і ЯНУКОВИЧ не лише позбавляють українців права вибору, але й реалізують давню кремлівську мрію про Україну без всенародно обраного Президента. Маніпулюючи „кишеньковими” депутатами, зовнішні сили зможуть легко взяти під контроль українську економіку і систему управління. Під загрозою опиняться сама незалежність і територіальна цілісність країни”, - зазначається у заяві.

Громадський рух „За Україну!” закликає народних депутатів, у яких “залишилася хоч крапля сумління і відданості Україні, поставити національні інтереси вище інтересів кланів, фракцій та партій і не голосувати за рішення, спрямовані на узурпацію влади”.