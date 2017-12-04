Україні самій вирішувати, чи подавати заявку на членство у НАТО – Столтенберг

Україна сама має визначитися, чи подавати їй заявку на приєднання до НАТО і яким способом їй визначатися із курсом на євроатлантичну інтеграцію, заявив керівник НАТО Єнс Столтенберг напередодні зустрічей у брюссельській штаб-квартирі голів зовнішньополітичних відомств держав альянсу.

Як пише Радіо Свобода, політика «відкритих дверей» НАТО буде одним із пунктів порядку денного цих міністерських зустрічей.

«Україні самій вирішувати, чи ставати їй знову країною-претендентом і чи подавати їй заявку на приєднання до НАТО. Також їй вирішувати, чи проводити з цього приводу референдум, а чи визначатися якимось іншим шляхом. Це національне рішення України», – заявив голова Північноатлантичного альянсу.

Водночас, чи має НАТО далі розширюватися чи приймати до свого складу нових членів, вирішують не лише країни-претенденти на вступ, але й 29 держав-союзниць, пояснив Столтенберг, додаючи, що це рішення ухвалюється консенсусом, а факт цьогорічного приєднання Чорногорії свідчить про те, що двері організації залишаються відчиненими.

Генеральний секретар НАТО зауважує, що на нинішньому етапі важливим є те, що Україна зосереджена на реформах своєї системи безпеки й оборони.

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«Важливо те, що Україна наразі зосереджена на реформах. І незалежно від питання членства, реформи українських оборонних і безпекових установ, модернізація Збройних сил, все її практичне співробітництво із НАТО та її державами-союзницями є важливими. Це зміцнить Україну, зробить її витривалішою, а це в свою чергу буде значним досягненням і у сенсі членства», – заявив Єнс Столтенберг.

Наприкінці минулого тижня президент України Петро Порошенко анонсував у «скорому досяжному майбутньому» референдуми про членство в НАТО і ЄС.

«Ми твердо тримаємо курс на євроатлантичну інтеграцію, і навіть не сумнівайтеся, що в дуже скорому досяжному майбутньому в Україні пройдуть референдуми і про вступ до НАТО… і про членство в Європейському союзі», – сказав він на заході з нагоди Дня працівників прокуратури в Києві.

Порошенко висловив переконання, що результати голосувань будуть такими переконливими і позитивними, як це було під час референдуму про незалежність України.

Україна, відповідно до нині чинного її зовнішньополітичного курсу, визначає вступ до НАТО пріоритетом. Але і в Києві, і на Заході визнають, що Україна ще не готова до вступу в НАТО і не близька до того, щоб отримати запрошення до членства.