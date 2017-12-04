Учасники блокади NewsOne почали розбирати барикади

Активісти, які блокували центральний в'їзд до бізнес-центру, в якому орендує офіс телеканал NewsOnе, почали розбирати барикаду з мішків з піском. Про це повідомляє прес-служба телеканалу.

«Ми з розумінням поставилися до прохання міністра внутрішніх справ Арсена Авакова і начальника Нацради телебачення і радіомовлення, що потрібно трохи переформатувати акцію, щоб люди все-таки могли проїхати», - розповів один із учасників акції.

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Проте учасники пікету збираються «створити блокпост і перевіряти документи», та не пускати на територію телеканалу людей з георгіївською стрічкою і російських журналістів.

Як повідомляв УНІАН, 3 грудня невідомі у камуфляжі і балаклавах заблокували телеканал NewsОne мішками з піском і колючим дротом. Вони заявили, що не згодні з «політикою каналу».

Вони вимагають вибачень від власника телеканалу, народного депутата Євгена Мураєва, який назвав Революцію гідності «державним переворотом влади».

Також блокувальники вимагають від NewsОne змінити риторику з проросійської на проукраїнську.

Журналісти NewsОne звернулись до президента Петра Порошенка та глави МВС Авакова з проханням втрутитись у ситуацію.

Аваков закликав активістів, які заблокували NewsOne, припинити акцію, а власникам і редакторам телеканалу рекомендував припинити провокувати людей.

В поліції повідомили, що правоохоронці не виявили фактів правопорушень на місці проведення акції протесту.

Глава держави заявив про неприпустимість як тиску та блокування ЗМІ, так і підігрування пропаганді РФ в оцінці Революції гідності.

«Будь-який тиск на засоби масової інформації, а тим більше їх блокування – неприпустимі. Так само неприпустимими є спроби виправдовувати дії країни – агресора проти України, підігрування російській пропаганді, в тому числі і в таких питаннях як оцінка Революції гідності. Часом такі дії є реакцією на бездіяльність тих органів, які повинні оперативно реагувати», - наголосив Порошенко.