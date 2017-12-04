Поліція не зафіксувала грубих порушень під час блокування телеканалу NewsOne

Поліція не зафіксувала грубих порушень на акції блокування в'їзду до бізнес-центру, де розміщений телеканал NewsOne у Києві.

Про це УНІАН повідомила речник Головного управління Національної поліції України у м. Києві Оксана Блищик.

«Ми можемо сказати, що грубих порушень не зафіксовано. Поліція там, зокрема, патрульні поліцейські стежать за порядком. Їхнє завдання - не допустити будь-яких радикальних дій», - заявила вона.

Водночас, за словами речниці, у слідчих ще не сплила доба часу для визначення з правовою кваліфікацією події за зверненням журналістів.

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«Матеріал і звернення журналістів зареєстрований в журналі єдиного обліку. Слідчо-оперативна група відпрацювала місце події. Є доба для того, аби визначитися з правовою кваліфікацією», - сказала Блищик.

Як повідомляв УНІАН, 4 грудня міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков закликав припинити блокування телеканалу NewsОne.

3 грудня на сайті телеканалу було розміщено повідомлення, що група невідомих людей у військовій формі заблокували вхід до приміщення телеканалу.

За словами активіста Олексія Середюка, NewsOne має змінити свою політику, і народний депутат України Євген Мураєв повинен вибачитися за висловлювання в програмі «Український формат», де він назвав Євромайдан «державним переворотом влади».

Середюк пообіцяв, що «подібні акції блокування роботи телеканалів проводитимуться на всіх ватних телеканалах країни».

Голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко заявив, що блокування NewsOne є прямим перешкоджанням журналістській діяльності та тиском на засоби масової інформації в країні.