Правоохоронці намагаються розблокувати дорогу на Костьольній та вивезти Саакашвілі

Правоохоронці намагаються розблокувати дорогу на вулиці Костьольній та вивезти затриманого колишнього голову Одеської облдержадміністрації, лідера партії "Рух нових сил" Міхеїла Саакашвілі.

Як передає кореспондент УНІАН, правоохоронці намагаються розблокувати перекриту дорогу біля костьолу, виштовхуючи автомобілі, якими був перекритий рух, на тротуар.

При цьому у бік костьолу почав рухатися автомобіль, у якому, як стверджують активісти, перебуває Саакашвілі. Прихильники Саакашвілі намагаються завадити правоохоронцям розблокувати проїзд цього авто. При цьому відбуваються сутички з обопільним застосуванням сльозогінного газу.

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Наразі на Трьохсвятительській перебуває понад 500 правоохоронців та кілька сотень прихильників Саакашвілі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці у квартирі в будинку на вулиці Костьольній, де проживає Саакашвілі, силовики провели обшуки.

Речниця СБУ Олена Гітлянська заявила, що співробітники Генпрокуратура та Служби безпеки України проводили слідчі дії у квартирі політика.

З власних джерел УНІАН стало відомо, що обшуки проводяться у рамках розслідування справи щодо фінансування мітингів, організованих партією Саакашвілі в Києві, представниками колишньої влади.

Пізніше силовики затримали Саакашвілі й посадили в автомобіль, однак близько 100 агресивно налаштованих осіб заблокували проїзд цього авто.

Як повідомили в СБУ, Саакашвілі затримано у рамках кримінального провадження щодо сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності.