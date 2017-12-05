МВС: у центр Києва направили кілька сотень силовиків
14:05, 05 грудня 2017Політика
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"Не тільки стежать, але і припиняють правопорушення, які постійно відбуваються", - заявив речник МВС.
Силовики слідкують за порядком у центрі Києва / Фото УНІАН
Правопорядок у центрі Києва у зв'язку із заворушеннями через затримання Міхеїла Саакашвілі охороняють кілька сотень правоохоронців. Про це сказав речник МВС Артем Шевченко, передає 112.ua.
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"Не тільки стежать, але і припиняють правопорушення, які постійно відбуваються. Кілька сотень", - повідомив він.
Раніше поліція перекрила рух по частині Хрещатика через заворушення на Європейській площі.
Саакашвілі разом з прихильниками рушили вулицею Костьольною в бік Майдану Незалежності.
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