МВС: у центр Києва направили кілька сотень силовиків

Правопорядок у центрі Києва у зв'язку із заворушеннями через затримання Міхеїла Саакашвілі охороняють кілька сотень правоохоронців. Про це сказав речник МВС Артем Шевченко, передає 112.ua.

Читайте такожЗатримання Саакашвілі: сутички, барикади, бруківка і все інше, що зараз відбувається у Києві (онлайн)

"Не тільки стежать, але і припиняють правопорушення, які постійно відбуваються. Кілька сотень", - повідомив він.

Раніше поліція перекрила рух по частині Хрещатика через заворушення на Європейській площі.

Саакашвілі разом з прихильниками рушили вулицею Костьольною в бік Майдану Незалежності.