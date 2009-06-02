Яценюк обіцяє подарувати Тимошенко і Януковичу підручник історії

12:57, 02 червня 2009
Політика
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Політик про "неприродний союз"

Народний депутат від НУ-НС, лідер ініціативи «Фронт змін» Арсеній ЯЦЕНЮК вважає, що коаліція між Партією регіонів і Блоком Юлії Тимошенко, у разі її створення, «як будь-яке неприродне об`єднання може закінчиться виключно крахом».

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Фронту змін», про це він сказав під час презентації Закарпатської обласної організації Ініціативи.

«Мій коментар з приводу цієї коаліції може бути лише один: іноді у світі відбуваються неприродні речі, наприклад одностатеві шлюби або коаліція між Партією регіонів і БЮТ. Результатом таких шлюбів ніколи не буває народження дітей», - заявив А.ЯЦЕНЮК.

Він наголосив, що дана «конституційна змова» свідчить про те, що непримиренні вороги, намагаючись утримати владу, готові йти на будь-який союз. Водночас він додав, що в цьому союзі він не бачить жодної трагедії. За словами А.ЯЦЕНЮКА, єдина причина, яка може пояснити такий вчинок Юлії ТИМОШЕНКО і Віктора ЯНУКОВИЧА, – це «їх особиста невпевненість у своїй можливості виграти вибори».

А.ЯЦЕНЮК упевнений, що «нікому не вдасться ввести в Україні «африканську демократію», нікому не вдасться переформатувати країну під двох політиків». Він пообіцяв подарувати В.ЯНУКОВИЧУ і Ю.ТИМОШЕНКО підручник з історії, щоб «вони могли подивитися, чим закінчувались, наприклад, Візантійські змови».

Лідер «Фронту змін» наголосив, що будь-які угоди між цими двома політиками і спроби внести зміни до Конституції можуть призвести виключно до одного – розвалу країни. «Більш як 60% українців не сприймають цю ідею. І у них має бути альтернатива і цією альтернативою повинні стати ми», – заявив він, спілкуючись з представниками ініціативи «Фронт змін» у Закарпатській області. А.ЯЦЕНЮК наполягає, що Україні необхідна нова політична еліта і її необхідно сформувати.

А.ЯЦЕНЮК також заявив, що цей парламент не був наділений повноваженнями вибору Президента України, тим паче, що за рівнем недовіри Верховна Рада «переплюнула навіть чинного Президента». 

 

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