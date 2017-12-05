Саакашвілі назвав звинувачення з боку ГПУ "нахабною брехнею"

Лідер «Руху нових сил» Михаїл Саакашвілі назвав «нахабною брехнею» звинувачення на його адресу з боку генпрокурора Юрія Луценка.

Як йдеться в опублікованій на сторінці Саакашвілі у Facebook заяві, ГПУ, на думку політика, прагне дискредитувати його та увесь протестний рух в Україні.

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«Інформація, отримана Михайлом Саакашвілі з достовірних джерел і оприлюднена ним 29 листопада повністю підтвердилась сьогодні у діях ГПУ та СБУ. Саакашвілі передбачив такий сценарій та попередив, що влада готує фальшування «доказів», щоб розпочати кримінальну справу на замовлення Порошенка», – йдеться в заяві.

Як повідомляв УНІАН, Луценко заявив, що лідер партії "Рух Нових сил" Міхеїл Саакашвілі проводив акції протесту з метою захоплення державної влади в Україні і сприяння членам злочинного угруповання Віктора Януковича та Сергія Курченка у зупиненні їх кримінального переслідування.