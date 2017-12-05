Представник влади Грузії висловив сподівання, що в Україні забезпечать фізичний захист Саакашвілі

Секретар Ради національної безпеки Грузії Давид Раквіашвілі сподівається, що Україна забезпечить фізичний захист екс-президента країни Міхеїла Саакашвілі.

Як повідомляє видання "Грузія. Online", про це він заявив журналістам.

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"Події, що відбуваються в ці хвилини в Києві, є внутрішніми політичними процесами України, на які ми не можемо дати коментарі політичного змісту. Водночас, у епіцентрі цих подій перебуває колишній президент Грузії, і це надає особливого навантаження цим подіям", - сказав Раквіашвілі.

"Сподіваємося, що фізичну захищеність Саакашвілі в цій складній ситуації буде забезпечено", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, вранці в будинку на вулиці Костьольній у квартирі, де проживає Саакашвілі, силовики провели обшуки. Пізніше силовики затримали Саакашвілі й посадили в автомобіль, проте активісти заблокували проїзд цього авто. Між правоохоронцями та активістами виникали сутички. Через деякий час, після протистояння активісти розбили вікна, зламали двері в мікроавтобусі й звільнили Саакашвілі. Правоохоронці застосували сльозогінний газ. Політик і його прихильники прийшли до Верховної Ради.

Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Саакашвілі проводив акції протесту з метою захоплення державної влади в Україні та сприяння членам злочинного угруповання екс-президента України Віктора Януковича і бізнесмена Сергія Курченка в зупиненні їхнього кримінального переслідування.