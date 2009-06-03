У Раді пропонують ввести квоти на імпорт коксівного вугілля

Парламентський комітет Верховної Ради України з питань промислової і регуляторної політики пропонує ввести квотування на імпорт коксівного вугілля.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявила голова комітету Наталія КОРОЛЕВСЬКА.

Вона зокрема уточнила, що це питання буде розглянуто сьогодні на засіданні комітету.

«Вважаємо за необхідне ввести квотування на імпорт коксівної вугільної продукції,, тому що металурги у зв`язку з демпінгом країн-імпортерів віддають перевагу закупівлі вугілля не українського, а імпортного», - говорить Н.КОРОЛЕВСЬКА.

На її думку, таким чином створюється профіцит на ринку.

Крім того, Н.КОРОЛЕВСЬКА зазначила, що комітет сьогодні розгляне питання про можливе введення ліцензування на торгівлю вугільною продукцією. «Тому що методи державного регулювання, які були застосовані, не дають ефективного результату», - говорить депутат.

«Також розглядатимемо пропозиції сертифікації імпортного вугілля: наскільки продукція відповідає тим вимогам, які існують на українських коксохімічних заводах», - зазначила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Як повідомляв УНІАН, міністр вугільної промисловості Віктор ПОЛТАВЕЦЬ у квітні заявив про те, що Міністерство економіки України розробило проект постанови Кабміну про введення квотування на імпорт коксівного вугілля.

Міністр не уточнив обсяги квотування, зазначивши лише, що його планується ввести до кінця цього року.

Він також повідомив, що, за даними Держзовнішінформу, з початку року до України було імпортовано 1,235 млн. тонн коксівного вугілля.

При цьому, зазначив міністр, ціна імпортного вугілля на 40-60% перевищує ціну вугільної продукції, що пропонується державними вугледобувними підприємствами.