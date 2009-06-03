Москва закликає Тимошенко і Баррозу синхронізуватися з газом

Уряд Росії направив офіційне звернення керівництву України і Євросоюзу з пропозицією синхронізувати роботу, спрямовану на вирішення проблеми транзиту російського газу через українську територію до Європи.

Про це повідомив віце-прем`єр РФ Ігор СЄЧІН сьогодні під час зустрічі з Президентом Росії Дмитром МЕДВЕДЄВИМ, передає РІА «Новости».

"Ми звернулися до голови Єврокомісії пана БАРРОЗУ, чинного голови Євросоюзу - президента Чехії, прем`єра Швеції, до якої перейде головування ЄС, а також прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО з метою синхронізувати цю роботу", - повідомив І.СЄЧІН.

За його словами, російська сторона "одержує сигнали від європартнерів, що вони розуміють гостроту проблеми".

Зокрема, як повідомив віце-прем`єр РФ, російська сторона одержала інформацію про зацікавленість Італії обговорити цю проблему на найближчому саміті Росія-ЄС.

За словами І.СЄЧІНА, проблема транзиту газу в Євросоюз набуває дедалі більшої гостроти.

"Ми активізували моніторинг транзиту російського газу до Європи. Цей моніторинг свідчить, що, на жаль, Україна поки що не почала закачувати газ до підземних сховищ. Це може створити проблему транзиту газу взимку", - повідомив І.СЄЧІН.

Він висловив сподівання на те, що європейські партнери займуть активнішу позицію, що дасть змогу знайти вирішення проблем в ті терміни, які залишаються.

Зі свого боку, Д.МЕДВЕДЄВ нагадав, що на саміті Росія-ЄС, що відбувся наприкінці травня в Хабаровську, запропонував європейським партнерам "розглянути можливість фінансування транзитних постачань і тієї плати, яку Україна здійснює за транзитний газ, із залученням європейських фінансових інститутів і, можливо, МВФ".

При цьому Д.МЕДВЕДЄВ відзначив, що "платоспроможність наших українських партнерів викликає певні сумніви".

У зв`язку з цим він нагадав про позицію Росії: "Ми не тільки готові сприяти об`єднанню такого роду грошових ресурсів, а й готові брати участь в ініціюванні такого грошового пулу для фінансування постачань газу, для підтримки платоспроможності України".

Президент констатував, що, попри озвучені ним пропозиції, "ситуація на сьогодні залишається непростою, і рішення поки що не знайдено".

Довідка УНІАН. 19 січня ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» підписали довгострокові контракти на постачання газу українським споживачам. Термін дії контрактів - з 2009 по 2019 рік включно.

Відповідно до контракту, ціна на газ розрахована за європейською формулою ціни із знижуючим коефіцієнтом 0,8. Таким чином, у першому кварталі 2009 року ціна на газ для України становила 360 дол. за 1000 куб. м, у другому кварталі 2009 року - 270,95 дол. за 1 тис. куб. м.

Контрактом на постачання газу передбачено заходи з підвищення платіжної дисципліни НАК «Нафтогаз України». Зокрема, якщо «Нафтогаз» до 7 числа (включно) місяця, наступного за місяцем постачання, не сплатить, або не в повному обсягу сплатить за постачання газу, сторони на весь термін дії контракту, що залишився, переходять на передоплатну систему розрахунків.

Україна вчасно і в повному обсягу розраховувалась з «Газпромом» за поставлений газ.