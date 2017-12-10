У марші в центрі Києва взяли участь близько 2,5 тисяч осіб - поліція

У марші в центрі Києва за прийняття закону про імпічмент взяли участь близько 2,5 тисяч осіб. Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ, за даними якого, акція відбувається без порушень.

За порядком стежать близько 1 тис. працівників Національної поліції та військовослужбовців Національної гвардії України.

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В МВС підкреслили, що головне завдання правоохоронців – не допустити провокацій та попередити будь-які правопорушення під час проведення у столиці масових заходів.

Як повідомляв УНІАН, учасники маршу за прийняття закону про імпічмент проводять мітинг на Майдані Незалежності у Києві, вимагаючи звільнити лідера партії “Рух нових сил” Міхеїла Саакашвілі та закликаючи президента Петра Порошенка і генпрокурора Юрія Луценка піти у відставку.