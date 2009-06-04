ВР розширила перелік осіб, яким не даватимуть дітей на всиновлення
За даний закон проголосувало 377 нардепів
Верховна Рада України ухвалила Закон “Про внесення змін до Кримінального та Сімейного кодексів України щодо усиновлення”.
Як передає кореспондент УНІАН, за даний закон проголосувало 377 із 427 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.
Законом передбачено, що не можуть бути усиновлювачами особи, які: обмежені у дієздатності; визнані недієздатними; позбавлені батьківських прав, якщо ці права не були поновлені; були усиновлювачами (опікунами, піклувальниками, прийомними батьками, батьками-вихователями) іншої дитини, але усиновлення було скасовано або визнано недійсним (було припинено опіку, піклування чи діяльність прийомної сім’ї або дитячого будинку сімейного типу) з їхньої вини; перебувають на обліку або на лікуванні у психоневрологічному чи наркологічному диспансері; зловживають спиртними напоями або наркотичними засобами; не мають постійного місця проживання та постійного заробітку (доходу) страждають на хвороби, перелік яких затверджений Міністерством охорони здоров`я України; є іноземцями, які не перебувають у шлюбі, крім випадків, коли іноземець є родичем дитини.
До цього переліку включено положення про те, що не можуть бути усиновлювачами особи, які були засуджені за тяжкі чи особливо тяжкі злочини проти життя і здоров’я, волі, честі та гідності, статевої свободи та статевої недоторканості особи, проти громадської безпеки, громадського порядку та моральності, у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, а також за злочини, передбачені статтями 148, 150, 150-1, 164, 166, 167, 169, 181, 187, 324, 442 Кримінального кодексу України, або мають непогашену чи не зняту в установленому законом порядку судимість за вчинення інших злочинів.