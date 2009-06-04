Родичів Жванії викликали до Генпрокуратури майже кожного дня?

4 червня Печерський районний суд міста Києва скасував постанову слідчої групи Генеральної прокуратури України про порушення останньої кримінальної справи у відношенні народного депутата України Давида ЖВАНІЇ. Про це повідомив захисник депутата в суді Геннадій МОСКАЛЬ, повідомили УНІАН у прес-службі Громадянського руху «Народна самооборона».

За словами Г.МОСКАЛЯ, починаючи з 18 травня 2008 року, Д.ЖВАНІЇ і його захисникам доводилося спростовувати в судах різних інстанцій "абсурдні звинувачення у незаконному проживанні на території України, незаконному отриманні посвідчення іноземця на тимчасове проживання, отриманні українського громадянства та паспорту громадянина України, а також незаконному отриманні у 1990 році в Грузії паспорту зразка СРСР та інші звинувачення". Як зазначає Г.МОСКАЛЬ, "за даний час слідчо-оперативна група Генеральної прокуратури України, яка розслідувала отруєння Віктора ЮЩЕНКА, звинувачуючи Д.ЖВАНІЮ в причетності до отруєння Президента України, намагалася відібрати у нього і знищити паспорт громадянина України, позбавити його українського громадянства, депортувати за межі України і заборонити йому в’їзд до країни".

За словами Г.МОСКАЛЯ, переслідування велося в рамках кримінального, адміністративного і цивільного судочинства і супроводжувалося порушенням Конституції України, Законів України «Про оперативно-розшукову діяльність», «Про контррозвідувальну діяльність», «Про статус народного депутата України», у відношенні Д.ЖВАНІЇ "проводилися цілі серії незаконних оперативно-розшукових заходів - прослуховування телефонних розмов, незаконне проникнення в приватне житло і службове приміщення, встановлення прослуховуючих пристроїв та апаратури, візуальне спостереження, втручання в особисте життя, прикриття під виглядом оперативних заходів різного роду провокацій, роздача інтерв’ю, які порушували його честь гідність та ділову репутацію". "Майже кожного дня до Генеральної прокуратури України викликалися родичі Д.ЖВАНІЇ, його друзі і знайомі, а також колишні бізнес-партнери і працівники фірм, де їх в брутальній та грубій формі допитували, хоча ці допити не мали жодного відношення до отруєння Президента України В.ЮЩЕНКА", - зазначав захисник.

Він каже, що Д.ЖВАНІЇ телефонували невідомі з погрозами та вимогами терміново виїхати з України. "Відповідальні працівники Секретаріату Президента України у категоричній формі також вимагали від Д.ЖВАНІЇ негайно виїхати з України, при цьому обіцяли закрити кримінальні справи проти нього і не відкривати їх у майбутньому", - говорить Г.МОСКАЛЬ.

Він повідомив, що Д.ЖВАНІЯ звернувся до Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України, яка займається розслідуванням обставин отруєння В.ЮЩЕНКА, і попросив членів комісії дати правову оцінку даним фактам.