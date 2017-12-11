Саакашвілі після суду разом зі своїми прихильниками йде до наметового містечка під Радою (фото, відео)

Екс-президент Грузії, лідер партії «Рух нових сил» Міхеїл Саакашвілі після звільнення його Печерським райсудом Києва з-під арешту разом зі своїми прихильниками рухається до наметового містечка біля Верховної Ради. Як перед кореспондент УНІАН, його супроводжує майже сотня активістів.

Вони йдуть вулицею Хрещатик. Біля будівлі Київської міськдержадміністрації Саакашвілі провів імпровізований мітинг, під час якого закликав людей збиратися найближчої неділі на черговий мітинг.

Під час руху колони кілька активістів запалювали файєри.

Як повідомляв УНІАН, суд сьогодні відмовив у запобіжному заході у вигляді цілодобового домашнього арешту для Саакашвілі.

Суддя, зачитуючи рішення, зазначила, що "суд вирішив клопотання прокурора у кримінальному провадженні... про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту підозрюваного Саакашвілі залишити без задоволення".

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За її словами, ухвала може бути оскаржена у Апеляційному суді протягом 5 днів з дня її проголошення.

Проголошення повного тексту ухвали призначене на 9-ту ранку 14 грудня.

Як відомо, Саакашвілі, затриманий правоохоронцями 8 грудня, перебував до сьогодні в ізоляторі тимчасового тримання Служби безпеки України на Аскольдовому провулку.

Генпрокуратура оголосила Саакашвілі в розшук за трьома статтями Кримінального кодексу: замах на злочин (ч.1 ст.15), злочин визнається вчиненим за попередньою змовою групою осіб, якщо його спільно вчинили кілька осіб (двоє або більше) (ч.2 ст.28), сприяння учасникам злочинних організацій та приховування їхньої злочинної діяльності (ч.2 ст.256).

Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Саакашвілі організував акції протесту з метою захоплення державної влади в Україні та сприяння членам злочинного угруповання екс-президента України Віктора Януковича і бізнесмена Сергія Курченка у припиненні їхнього кримінального переслідування.

Саакашвілі відкинув звинувачення генпрокурора.