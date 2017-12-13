Миротворці ООН мають розміщуватися на всій території Донбасу - Дуда

Президент Польщі Анджей Дуда заявляє, що миротворча місія Організації Об'єднаних Націй має розміщуватися на всій території Донбасу і не обмежуватися захистом спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

Про це він сказав у Харкові на спільній прес-конференції з президентом України Петром Порошенком, яка транслювалася на телеканалі "112 Україна".

Дуда нагадав, що з 1 січня 2018 року упродовж двох років Польща буде непостійним членом Ради Безпеки ООН.

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Він відзначив, що це важливо як для Польщі, так і для України як держави, частина території якої окупована.

У цьому зв'язку президент Польщі заявив, що дуже важлива ідея, яку треба реалізувати, полягає у тому, щоб на непідконтрольних Україні територіях у Донецькій та Луганській областях могла розпочати роботу миротворча місія ООН, так звані "блакитні шоломи".

"І ми, Польща, рішучі прихильники того, щоб це була мирна місія, абсолютно за всіма стандартами, передбаченими для такого роду операцій, щоб ця місія не обмежувалася виключно до захисту представників ОБСЄ, але щоб це була справжня мирна місія, яка буде діяти на всій цій території", - сказав Дуда.

Президент Польщі наголосив, що робота миротворчої місії ООН має призвести до завершення конфлікту на сході України, до реалізації Мінських угод.

"І ми домовилися з паном президентом, що, якщо така пропозиція з української сторони перебуватиме на порядку денному Ради Безпеки ООН, то Польща буде однією з держав, які цю ініціативу будуть підтримувати. Ми прихильники саме такого рішення, і тут Україна може рішуче розраховувати на нашу підтримку", - заявив Дуда.

Він додав, що для Польщі важливо, щоб війна на сході України припинилася, переселенці змогли повернутися до своїх домівок і щоб розпочався процес відбудови.