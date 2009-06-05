Фракція НУ-НС у вівторок знову зніме голову?
16:01, 05 червня 2009Політика
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Вже зібрали 39 підписів - джерело
Миколу МАРТИНЕНКА у вівторок, 9 червня, буде звільнено з посади керівника парламентської фракції «Наша Україна – Народна Самооборона».
Як повідомляє «Главред»з посиланням на джерело у фракції, за відставку М.МАРТИНЕНКА зібрано більшість - 39 підписів народних депутатів, які входять у фракцію НУ-НС.
Підписні листи буде передано у вівторок керівництву Верховної Ради.
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