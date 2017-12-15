Двох пікетувальників будинку Луценка викликали на допит до ГПУ – активіст

Активістів "Автомайдану", які пікетували будинок генерального прокурора Юрія Луценка, викликали на допит. Про це в ефірі ток-шоу "Право на владу" повідомив громадський діяч та вчитель Ілля Кротенко, передає ТСН.

Читайте також"Автомайдан" їде до Луценка з картатою ковдрою"Через день (після пікету) двом активістам "Автомайдану" вручили повістки до Генпрокуратури. Це той самий шлях, який ми бачили у 2013 році. Політичні репресії досі тривають, нічого не змінилося", - сказав він.

На думку Кротенка, займатися антикорупційною діяльністю в Україні дуже небезпечно. Антикорупціонери є мішенню для тих людей, кому вони переходять дорогу, вважає він.

Як повідомляв УНІАН, 9 грудня у Всесвітній день боротьби з корупцією активісти "Автомайдану" вирушили до помешкання генпрокурора Юрія Луценка на акцію "Ковдра для генпрокурора". Сам Луценко до активістів не вийшов, однак прокоментував пікет на своїй сторінці у Facebook.