Прокурором Житомирської області призначено Війтовича

Прокурором Житомирської області знову призначено Любомира Війтовича. Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Житомирської області. Як зазначається у повідомленні, прокуратуру Житомирської області Війтович очолює з 13 грудня цього року.Війтович змінив на посаді Дмитра Лубчука.

​Як повідомляв УНІАН , Любомир Війтович вже працював прокурором Житомирської області.

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Довідка УНІАН. Державний радник юстиції 3 класу Любомир Війтович народився на Львівщині, у 1995 році закінчив юридичний факультет Київського національного університету імені Т. Шевченка. В органах прокуратури він працює з липня 1995 року.