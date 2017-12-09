Луценко відреагував на пікет активістів під його будинком: "Картатої ковдри не потребую"

Генеральний прокурор Юрій Луценко відреагував на акцію протесту під своїм будинком, назвавши її учасників "борцунами". Про це він написав на сторінці у соцмережі.

Читайте такожБіля будинку Луценка сталися сутички, активісти застосували сльозогінний газ"Субота у мене завжди робочий день. Як раз під час акції екзальтованих борцунів я провів нараду щодо вирішення важких проблем обміну наших військовополонених. До висловлення позиції, у тому числі критичної щодо мене, ставлюся спокійно. Моральні проблеми пікетування домашнього житла залишаю на совісті "активістів", - заявив він.

Луценко додав, що порівняти його з екс-генпрокурором часів Януковича Віктором Пшонкою не вдасться, адже він не тікав з країни і не збирається, на відміну від Міхеїла Саакашвілі.

"Картатої ковдри не потребую. По-перше, я працюю чесно. По-друге, ніколи (на відміну від їх кумира Саакашвілі) зі своєї країни не тікав. Спроби представити мене Пшонкою мають такі ж перспективи, як порівняння захисту Дніпропетровського аеропорту, де служив один з основних організаторів, з обороною ДАПу (Донецький аеропорт - ред.), де служив добровольцем мій син", - йдеться в повідомленні.

Він зазначив, що впевнений у важливості діяльності НАБУ, однак додав, що зараз бюро застосовує незаконні методи збору інформації, тому більшість справ проти корупціонерів закінчуються перемогою підсудних через відхилення судом доказів.

"Двері ГПУ для узгодження плану повернення НАБУ в правове поле України - відкриті. Відмова від цього грає на руку лише корупціонерам, які 100% виграють суди через неприпустимість доказів, зібраних НАБУ в незаконний спосіб", - підсумував Луценко.

Також прокоментувала те, що відбувається і пресс-секретар генпрокурора Лариса Сарган. «Генпрокурор на нараді з обміну військовополоненими, які утримуються вже багато місяців в катівнях ордло», - зазначила вона.

«А здорові, у розквіті сил "грантоактивісти" з картатою ковдрою прямують до будинку, де проживає Луценко, щоб встановити флагшток з тією самою ковдрою. Ідуть брати "висоту"...», -додала прес-секретар.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні активісти «Автомайдану» приїхали у село Стоянка Київської області, до будинку Луценка вимагати його відставки, а також припинити тиск на Національне антикорупційне бюро. Організаторами акції виступили «Автомайдан» та Центр протидії корупції. В акції також беруть участь народні депутати. Протестувальники планують проведуть флешмоб з ковдрою, яку повісять на флагшток як символ корупції.

Біля будинку перебуває декілька десятків правоохоронців.