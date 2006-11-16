Кого називають найбільш ймовірним головою Ради НСНУ

Найбільш ймовірною парою нового керівництва Ради НСНУ у партії називають народних депутатів України Юрія ЄХАНУРОВА і Романа БЕЗСМЕРТНОГО.

Про це в контексті сьогоднішнього засідання Ради НСНУ та обрання голови Ради і голови виконкому партії повідомило УНІАН джерело в офісі партії.

За інформацією співрозмовника агентства, на посаду голови Ради партії зараз обговорюються кандидатури Ю.ЄХАНУРОВА, Р.БЕЗСМЕРТНОГО, Петра ПОРОШЕНКА, також називаються прізвища Ігоря ЮХНОВСЬКОГО і Петра ОЛІЙНИКА.

Щодо голови виконкому партії, то обговорюються кандидатури, знов-таки, Ю.ЄХАНУРОВА і Р.БЕЗСМЕРТНОГО, а також – Петра ЖЕБРІВСЬКОГО.

Засідання Ради НСНУ заплановане на 17.00.