Місце і час обміну полоненими встановлено, але не оприлюднюється з міркувань безпеки - Медведчук

Місце і точний час обміну полоненими 27 грудня встановлено, але не оприлюднюється з міркувань безпеки.Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це за підсумками зустрічі з Патріархом Московським і Всієї Русі Кирилом сказав лідер громадського руху «Український вибір - право народу» Віктор Медведчук.

Читайте такожВсі умови узгоджені: обмін полоненими між Україною і бойовиками повинен пройти 27 грудня«Місце і час вам повідомлять 27 грудня. Ми спеціально сьогодні про це не говорили, хоча, природно, домовилися і з приводу місця, і з приводу часу. Ми не говорили з міркувань безпеки, а 27 грудня вранці кожна зі сторін повідомить про це представникам ЗМІ», - сказав Медведчук.

«Як вже було сказано його святістю, сьогодні тут, у цьому знаковому місці, завершився заключний етап переговорів, який, як ви добре пам'ятаєте, розпочався 15 листопада в Ново-Єрусалимському монастирі, де було звернення Володимира Володимировича Путіна, пропозиція про обмін за формулою «306 на 74», яку було підтримано патріархом Московським і всієї Русі, його святістю Кирилом», - наголосив він.

Як повідомляв УНІАН, 14 листопада Геращенко заявила, що в полоні контрольованих Росією бойовиків на окупованому Донбасі перебувають 157 громадян України.

15 листопада Президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що «зробить все, що від нього залежить», щоб провести обмін полоненими з Україною.

«Я зроблю все, що від мене залежить, переговорю з керівництвом «Донецької республіки» і «Луганській республіки». Сподіваюся, що те, що ви пропонуєте, буде реалізовано якомога швидше», - сказав Путін, відповідаючи на прохання лідера руху «Український вибір» Віктора Медведчука сприяти обміну.

Медведчук попросив Путіна «звернутися» до лідерів російських бойовиків і провести перший етап обміну за формулою «всіх на всіх». За його словами, 380 людей могли б повернутися додому: українська сторона готова звільнити 306 осіб, російські бойовики - 74 людини.

«Це був би дуже серйозний крок у реалізації Мінських угод і питань миру на Донбасі», - сказав Медведчук.