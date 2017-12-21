Путін і Меркель обговорили умови відновлення роботи СЦКК і обмін полоненими на Донбасі

Президент Росії Володимир Путін і Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель по телефону обговорили умови відновлення роботи Спільного центру контролю і координації припинення вогню і стабілізації лінії зіткнення сторін (СЦКК) і обмін полоненими на Донбасі.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі Кремля, при обговоренні кризової ситуації на сході України Меркель цікавилася причинами виведення російських офіцерів зі складу СЦКК.

Путін, зокрема, зазначив, що українська влада довгий час «шляхом різних обмежень і провокацій цілеспрямовано ускладнювала умови перебування російських військових і виконання ними своїх обов'язків».

«На наші неодноразові пропозиції щодо врегулювання неприйнятної ситуації реакції не послідувало», - заявив Путін.

Лідери Росії та Німеччини погодилися продовжити обговорення відкритих питань, вирішення яких необхідно для відновлення повноцінної роботи СЦКК. Домовлено, що помічники лідерів двох країн додатково опрацюють умови, які зробили б можливим повернення російських офіцерів до складу цієї структури.

Крім того, Путін і Меркель висловилися на користь швидкої реалізації ініціативи щодо взаємного обміну утримуваних осіб сторонами конфлікту на Донбасі, а також підтримали оголошене Контактною групою Різдвяне перемир'я.