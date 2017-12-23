Обмін полоненими до кінця року та проблема СЦКК: в АП розповіли про розмову Порошенка і Меркель

Президент України Петро Порошенко та канцлером ФРН Ангела Меркель у телефонній розмові наголосили, що рішення про звільнення українських заручників мають бути реалізовані до кінця року.

Як повідомила прес-служба глави держави, також під час телефонної розмови Порошенко подякував за рішення про продовження дії санкцій ЄС проти Росії на наступні 6 місяців.

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Сторони висловили серйозне занепокоєння у зв’язку із ескалацією Росією та підтримуваними нею бойовиками ситуації на Донбасі, зокрема, зростаючою кількістю обстрілів як позицій військових, так і цивільних населених пунктів.

Порошенко та Меркель підтримали домовленість, досягнуту в рамках останнього засідання Тристоронньої контактної групи 20 грудня щодо всеосяжного, сталого і безстрокового режиму припинення вогню з опівночі 23 грудня у зв’язку із різдвяними та новорічними святами.

Лідери України та Німеччини висловили жаль з приводу рішення Росії про одностороннє виведення її представників зі складу Спільного центру контролю та координації припинення вогню на Донбасі. Вони також обговорили кроки, спрямовані на відновлення повноцінної роботи СЦКК.

Порошенко та Меркель наголосили на важливості імплементації рішень, які призведуть до звільнення українських заручників до кінця року.

Президент України також поінформував канцлера Німеччини про розблокування процесу створення Антикорупційного суду в Україні.