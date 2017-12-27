"Блискуче реалізувала проекти": Аваков прокоментував звільнення Дєєвої
Міністр заявив, що Дєєва за свою річну каденцію реалізувала всі заплановані проекти.
Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков опублікував коментар щодо звільнення своєї заступниці Анастасії Дєєвої.
Як заявив Аваков в Twitter, Дєєва реалізувала всі заплановані проекти з блиском.
Читайте такожДєєва, яка опинилася в центрі скандалу, розповіла про свій підробіток в 15 років
«Сьогодні Анастасія Дєєва завершила свою каденцію на посаді заступника міністра. Скажу прямо - вона молодець! Блискуче реалізувала всі проекти, які було заплановано. Життя пропонує безліч викликів і, гадаю, з ними вона впорається так само добре, як і в МВС. Дякую за службу», - написав міністр.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 27 грудня, Кабінет міністрів України звільнив заступника міністра внутрішніх справ з питань європейської інтеграції Анастасію Дєєву.
За словами віце-прем'єр-міністра Павла Розенка, Дєєву звільнено за власним бажанням.
Дєєву було призначено заступником глави МВС з питань євроінтеграції розпорядженням Кабінету міністрів № 806-р від 26 жовтня 2016 року.
Нагадаємо, в мережі знайшли відверті фото Дєєвої, які викликали бурхливу реакцію.