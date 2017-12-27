"Блискуче реалізувала проекти": Аваков прокоментував звільнення Дєєвої

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков опублікував коментар щодо звільнення своєї заступниці Анастасії Дєєвої.

Як заявив Аваков в Twitter, Дєєва реалізувала всі заплановані проекти з блиском.

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«Сьогодні Анастасія Дєєва завершила свою каденцію на посаді заступника міністра. Скажу прямо - вона молодець! Блискуче реалізувала всі проекти, які було заплановано. Життя пропонує безліч викликів і, гадаю, з ними вона впорається так само добре, як і в МВС. Дякую за службу», - написав міністр.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 27 грудня, Кабінет міністрів України звільнив заступника міністра внутрішніх справ з питань європейської інтеграції Анастасію Дєєву.

За словами віце-прем'єр-міністра Павла Розенка, Дєєву звільнено за власним бажанням.

Дєєву було призначено заступником глави МВС з питань євроінтеграції розпорядженням Кабінету міністрів № 806-р від 26 жовтня 2016 року.

Нагадаємо, в мережі знайшли відверті фото Дєєвої, які викликали бурхливу реакцію.