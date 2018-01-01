Порошенко до українців Криму та Донбасу: російського агресора буде вигнано та покарано

Президент України Петро Порошенко у новорічному зверненні до українського народу окремо звернувся до українських воїнів, які тримають оборону на Донбасі, та до жителів Криму і окремих районів Донбасу, заявивши, що регіони обов’язково возз’єднаються з Україною, а російського агресора буде вигнано та покарано.

Про це йдеться у новорічному зверненні глави держави до українського народу.

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«Перш за все, давайте разом порадіємо за наших співвітчизників, які днями повернулися з полону до рідних та близьких. Слава Богу, напередодні свят їх вдалося таки вирвати з ворожих катівень. И з глибокою пошаною привітаємо українських воїнів. Вони надійно тримають оборону на східних рубежах, а ми і надалі будемо зміцнювати нову армію, нашу гордість та нашу славу», - заявив президент.

Порошенко окремо звернувся до жителів окупованих територій України: «Крізь штучні лінії розмежування мої щирі побажання хай почують Крим і Севастополь, Донецьк та Луганськ. Брати і сестри, ваш дім – Україна, а грабіжника, який сплюндрував нашу оселю, настане час, проженемо та покараємо».