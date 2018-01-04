Клімкін і Ґабріель через погодні умови не побували на лінії розмежування на Донбасі
Глави зовнішньополітичних відомств України та Німеччини планують це зробити пізніше цього місяця.
Міністри закордонних справ України Павло Клімкін та Німеччини Зіґмар Ґабріель через погіршення погодних умов не змогли побувати на лінії розмежування на Донбасі.
Про це український міністр повідомив у Twitter.
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"Погодні умови не дозволили відвідати лінію розмежування, але не завадили продуктивному спілкуванню з Міністром закордонних справ Німеччини Зіґмаром Ґабріелем. Плануємо здійснити спільну поїздку на Донбас пізніше цього місяця", - зазначив Клімкін.
Як повідомляв УНІАН, Ґабріель 3-4 січня перебуває в Україні з робочим візитом.
Планувалося, що сьогодні Клімкін та Ґабріель здійснять спільну поїздку на Донбас, у райони, наближені до лінії розмежування.