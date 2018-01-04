Клімкін і Ґабріель через погодні умови не побували на лінії розмежування на Донбасі

10:30, 04 січня 2018
Політика
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Глави зовнішньополітичних відомств України та Німеччини планують це зробити пізніше цього місяця.

Павло Клімкін та Зіґмар Ґабріель / фото REUTERS

Міністри закордонних справ України Павло Клімкін та Німеччини Зіґмар Ґабріель через погіршення погодних умов не змогли побувати на лінії розмежування на Донбасі.

Про це український міністр повідомив у Twitter.

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"Погодні умови не дозволили відвідати лінію розмежування, але не завадили продуктивному спілкуванню з Міністром закордонних справ Німеччини Зіґмаром Ґабріелем. Плануємо здійснити спільну поїздку на Донбас пізніше цього місяця", - зазначив Клімкін.

Як повідомляв УНІАН, Ґабріель 3-4 січня перебуває в Україні з робочим візитом.

Планувалося, що сьогодні Клімкін та Ґабріель здійснять спільну поїздку на Донбас, у райони, наближені до лінії розмежування.

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Теги: #Клімкін і Габріель#візит Клімкіна і Габріеля на Донбас#Габріель про Донбас