Клімкін: РФ продовжує дотримуватися тактики контрольованого загострення ситуації на Донбасі

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін наголошує, що Російська Федерація продовжує дотримуватися тактики контрольованого загострення ситуації на Донбасі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у Києві на спільній прес-конференції з Федеральним міністром закордонних справ Німеччини Зіґмаром Ґабріелем.

Глава МЗС України зазначив, що завтра він зі своїм німецьким колегою відвідають Донбас. Клімкін висловив сподівання, що у Зіґмара буде дуже хороший шанс ознайомитися із ситуацією на Донбасі.

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"Я дуже детально розповів Зіґмару яка у нас зараз ситуація. Вона є дуже напруженою. У нас немає реального припинення вогню. Твльки за останні дні у нас було більше 60 обстрілів, більше третини з них із забороненої зброї. Ми втратили трьох наших вояків, 15 поранено", - сказав Клімкін.

"Але Росія продовжує тактику контрольованої ескалації на Донбасі. Ми все це бачимо не тільки по обстрілах, а по тому як ОБСЄ не може реально контролювати те, що відбувається на окупованій території. Це провокаційний крок з виведення російських військових з складу СЦКК", - заявив Клімкін.