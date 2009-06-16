"Укрпошта" пояснює, що від неї хотіли Вінський і депутат від БЮТ

Міністерство транспорту та зв’язку України ініціювало збільшення видатків «Укрпошти» на рекламу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на брифінгу у Кабінеті Міністрів заступник генерального директора “Укрпошти” Олександр КУХАРЕЦЬ, коментуючи ситуацію зі звинуваченнями з боку прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО міністра транспорту та зв’язку Йосипа ВІНСЬКОГО у розтратах 15 млн. грн. коштів «Укрпошти» на його передвиборну кампанію.

За словами О.КУХАРЦЯ, у фінплані «Укрпошти» стаття видатків на рекламу становить 85 тис. грн. При цьому, зокрема, за ці кошти рекламувалася нова послуга – продаж квитків на всі види транспорту у поштових відділеннях. Зокрема, «Укрпошта» виготовляла рекламні листівки послуги та розвішувала їх у відділеннях.

«Сталося слідуюче. Народний депутат Геннадій ЗАДИРКО (фракція БЮТ, член транспортного комітету ВР та колегії Мінтрансзв’язку – УНІАН) прийшов до «Укрпошти» з пропозицією краще рекламувати цей вид послуги (квитки – УНІАН). Вони запропонували нам виготовити відеоролик, але проект відеоролика, на котрому міністр рекламує послугу, представили. Також депутат заявив, що є розроблений макет плакатів, більших за цей (розроблений “Укрпоштою” – УНІАН), десь формату А3», – сказав О.КУХАРЕЦЬ.

За його словами, Г.ЗАДИРКОВІ пояснили, що у фінплані не вистачить коштів для виготовлення такої реклами, оскільки виготовлення ролика з розміщенням його на чотирьох каналах з високим рейтингом, про що було поставлене завдання, обійдеться приблизно у 7 млн. грн. Крім того, необхідно виготовити 3 млн. штук нових плакатів.

За словами О.КУХАРЦЯ, в «Укрпошті» пояснили, що для цього необхідно внести зміни до фінплану. «Два тижні тому прийшов знову цей депутат і сказав, що вже було обговорено з міністром, і ми маємо робити зміни до фінплану, виготовляти плакати, робити замовлення на відеоролик», – сказав він.

Водночас, за його словами, максимальна сума, на яку вдалося змінити фінплан у частині витрат на рекламу, становила 2 млн. грн. Ці зміни Мінтрасзв`язку погодив, і зараз вони перебувають на розгляді у Мінфіні, пояснив О.КУХАРЕЦЬ.

При цьому він відзначив, що «Укрпошта» зацікавлена у збільшенні видатків на рекламу.

«Тому я не маю права зараз розказувати, у зв’язку з чим виникло це непорозуміння, ця суперечка, але «Укрпошта» працює на імідж «Укрпошти», державного підприємства. Ми хочемо просуватись. На жаль, у нас маленькі кошти на рекламу… Але хотілось би більше, ми зацікавлені у рекламі нашого підприємства», – сказав О.КУХАРЕЦЬ.

Як повідомляв УНІАН, 15 червня у програмі «Свобода слова» на телеканалі ICTV прем’єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що не виключає притягнення до відповідальності Й.ВІНСЬКОГО за спроби використати кошти державного підприємства «Укрпошта» не за цільовим призначенням.

«Я зробила зауваження ВІНСЬКОМУ і зробила зауваження пану ЗАДИРКУ (народному депутату від БЮТ Геннадію ЗАДИРКУ – УНІАН), тому що вони гроші «Укрпошти», яка їм підпорядкована, зібралися використати на друк величезного тиражу плакатів із зображенням обличчя Йосипа Вікентійовича із якимось там рекламними гаслами на якусь там виборчу кампанію», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.